Wilhelm Piel trägt sich ins Stemweder Gästebuch ein

Er hat ein gutes Auge, eine ruhige Hand und seit September auch eine Goldmedaille. Nun hat sich Wilhelm Piel vom Schützenverein Hollwede in das offizielle Gästebuch der Gemeinde Stemwede eingetragen.

Gemeinde würdigt den Deutschen Meister aus Hollwede nach Erfolg beim Sportschießen in München

Piel hatte bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen in München-Hochbrück den Titel geholt. In der Disziplin „50 Meter laufende Scheibe“ ließ er in der Altersklasse Herren III die Konkurrenz hinter sich – mit insgesamt 541 von 600 möglichen Ringen.