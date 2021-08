Willebadessen meldet Inzidenz von 182,7

Um weitere drei auf jetzt 18 aktive Fälle steigt die Zahl der Corona-Infektionen in der Stadt Willebadessen am Montag. Der Inzidenzwert der kleinen Stadt steigt damit auf 182,7. Auch im gesamten Kreis Höxter steigt die Sieben-Tages-Inzidenz nach einer leichten Entspannung am Wochenende nun wieder auf 25 an.

Insgesamt zählte das Gesundheitsamt des Kreises am Montag 73 aktive Fälle, fünf mehr als am Vortag. Keine Corona-Infektionen und auch eine Stadt-Inzidenz von 0 meldet nur noch die Stadt Borgentreich.

Der Kreis Lippe meldete am Wochenende 314 aktive Fälle und eine Inzidenz von 56,1, was auch in etwa dem Landesdurchschnitt in Nordrhein-Westfalen entspricht. Im Landkreis Holzminden gibt es zur Zeit 19 bekannte aktive Infektionen (+2), die Inzidenz liegt hier bei 22,7. Für den Kreis Paderborn werden 350 aktive Fälle gemeldet, 25 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 52,9.

Hier die Zahlen aus den Städten im Kreis Höxter (aktive Fälle, Differenz zum Vortag, Stadt Inzidenz):

Bad Driburg: 1 (0)

Stadt-Inzidenz: 5,24

Beverungen: 6 (+1)

Stadt-Inzidenz: 22,52

Borgentreich: 0 (0)

Stadt-Inzidenz: 0,00

Brakel: 18 (0)

Stadt-Inzidenz: 18,50

Höxter: 12 (0)

Stadt-Inzidenz: 6,98

Marienmünster: 2 (0)

Stadt-Inzidenz: 20,24

Nieheim: 2 (0)

Stadt-Inzidenz: 16,58

Steinheim: 6 (0)

Stadt-Inzidenz: 31,48

Warburg: 8 (+1)

Stadt-Inzidenz: 21,38

Willebadessen: 18 (+3)

Stadt-Inzidenz: 182,73

