Willi Nahen macht Schätze seines Vaters öffentlich

Historische Skizze an Kirchenvorstand in Herste übergeben

Die Zeichnung wurde in den 1910er und 1920er Jahren von Anton Winkelhagen aus Bergheim erstellt. Winkelhagen wurde 1879 in Holzhausen geboren und ist am 18. Februar 1927 in Schmechten verstorben. Er war verheiratet mit Sophie Nahen aus Schmechten (geboren am 18. Februar 1898, gestorben 19.März 1958).

Der Vater von Willi Nahen, Wilhelm Nahen (geboren am 30. März 1890, gestorben am 30. März 1970) war nach seiner Malerausbildung in Paderborn und zahlreichen Gesellenjahren als Kirchenmaler in Essen und Köln als Geselle bei Anton Winkelhagen in Bergheim beschäftigt und wohl auch an der Ausmalung der Herster Kirche beteiligt.

Die Skizze für die Ausmalung der Herster Kirche hat Anton Winkelhagen aus Bergheim angefertigt. Ausgeführt wurde sie wohl nie. Foto: privat

„Die übergebene Skizze geht auf die Zeit Anfang des vergangenen Jahrhunderts zurück“, berichtet Ortsheimatpfleger Jörg Krawinkel.

Bis zum heutigen Zeitpunkt sei nicht bewiesen, dass die Herster St. Urbanus Kirche jemals so ausgemalt war. „Leider kann sich aktuell in Herste kein Bewohner mehr an eine solche Ausmalung der Kirche erinnern“, sagt Krawinkel.

Übergabe der Skizze an die Kirchengemeinde

Willi Nahen hat das Ziel, diese alten Schätze seines Vaters und seines Handwerks einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aus diesem Grund erfolgte nun die Übergabe dieser Skizze an die Kirchengemeinde. Rüdiger Fornefeld als Vorsitzender des Kirchenvorstandes und Jörg Krawinkel als Ortsheimatpfleger haben das historische Dokument in der Herster Kirche entgegengenommen.

Im Vorfeld der Übergabe wurde eine Kopie in Originalgröße erstellt. Diese verbleibt bei Willi Nahen. „Wir freuen uns für das ganze Dorf über diese Skizze“, sagen Fornefeld und Krawinkel. Was genau mit ihr geschieht, ob sie möglicherweise auch ausgestellt wird, darüber muss nun der Kirchenvorstand entscheiden.