Willkommen im Hiddenhauser Rathaus

Vier junge Leute sind in dieser Woche in die Ausbildung bei der Gemeinde gestartet – zum ersten Mal ein Gärtner dabei

Hiddenhausen

Bei der Gemeindeverwaltung in Hiddenhausen sind vier junge Leute in ihre Ausbildung gestartet. Drei angehende Verwaltungsfachangestellte und ein Gärtner werden in den kommenden drei Jahren viel zu lernen haben.

Von Karin Koteras-Pietsch