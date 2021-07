Willkommen im mörderischen Nibblebridge

Borchen

Auf diesen Moment haben die Borchener Künstler um Nelo Thies monatelang gewartet: Endlich dürfen sie wieder auf die Bühne und die Zuschauer mit in den mörderischen Ort Nibblebridge in Hartfortshire nehmen. Im Jahr 1935 passieren dort neben viel Musik auch allerlei Morde. Wer hier lebt, lebt gefährlich. Autorin von „Swing and Crime“ ist Nelo Thies, die eine weitere Episode aus dem englischen Dorf geschrieben hat. Sie spielt Lady Rose Tyler, Vorsitzende des örtlichen Vogelclubs „Sing and Wing“.

Von Sonja Möller