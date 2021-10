Willkommen in der ersten Liga

Es ist wahrscheinlich nicht der schlechteste Start ins Studium, gleich am ersten Tag den Hörsaal gegen das Fußballstadion einzutauschen. Da selbst der größte Hörsaal an der Universität Bielefeld in diesen Corona-Zeiten nicht ausgereicht hätte, die Erstsemester zu begrüßen, wurde die Veranstaltung kurzerhand in die Schüco-Arena verlegt.

Unirektor Professor Dr. Gerhard Sagerer begrüßte am Montag 2500 „Erstis“ in der Schüco-Arena.

Dreimal in Folge konnte Unirektor Professor Dr. Gerhard Sagerer dieser liebgewonnenen Tradition der persönlichen Erstsemesterbegrüßung in Präsenz coronabedingt nicht nachkommen. Daher waren am Montag auch all jene Studierenden zur Begrüßungsveranstaltung eingeladen worden, die zwischen dem Sommersemester 2020 und dem Sommersemester 2021 ihr Studium an der Universität Bielefeld aufgenommen hatten. Insgesamt waren 2500 „Erstis“ ins Stadion des Erstligisten Arminia Bielefeld gekommen.