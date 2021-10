Willkommen in der Wunderwelt

Kinder wie Eduard (2) können auf dem Venghauss-Platz Vollgas geben – im Kettcar. Ulrich Kullak und Vera Consbruch freuen sich mit ihm darauf, dass bei der „Wunderwelt“ am 7. November wieder etwas los sein darf in der Innenstadt.

Auf der Straße

Das Rahmenprogramm läuft von 12 bis 19 Uhr in der Innenstadt. Die Geschäfte – zumindest die meisten – sind in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Reiner Stodieck, Organisator der Werbegemeinschaft, kündigt „deutlich mehr“ Stände als jüngst beim Herbsttreff-Sonntag an. Es werde nach Fisch und Crepes genauso duften wie nach Bratwurst. Für Begegnungen der anderen Art sorgt unterwegs das Wertheraner „Duo Agil“, das auf langen Beinen als Burgfräulein und Ritter durch die Stadt stelzen wird.

November-Flohmarkt

Nachdem der Flohmarkt – sicherlich auch bedingt durch die lange Corona-Pause – beim „Goldenen Oktober“ auf enorme Resonanz gestoßen ist, soll diesmal auch in der „Wunderwelt“ entlang der an diesem Nachmittag autofreien Ravensberger Straße die Möglichkeit zum Trödeln gegeben werden. „Es gab an den Tapeziertischen wohl geradezu Rekordeinnahmen“, berichtet Stodieck. Wie gewohnt dürfen ausschließlich Privatleute ihre ausgedienten Dinge verkaufen, Anmeldungen sind von Dienstag an in der Poststelle bei Elisabeth Jebahi am Venghauss-Platz möglich. „Bei Kindern verzichtet wir zwar auf die Gebühr von drei Euro pro laufendem Meter Verkaufsfläche. Trotzdem erbitten wir auch hier um Anmeldung“, sagt Stodieck.

Extra für Kinder

Der „Bonbonfänger“ macht sich wegen Corona diesmal zwar nicht auf den Weg. Aber Kinder werden ihre Eltern wohl besonders auf den Venghauss-Platz ziehen. Denn hier sorgt „Bauer Bernd“ aus Barnhausen für Attraktionen. Eine Kettcar-Bahn ist aufgebaut, dazu gibt es Bastelmöglichkeiten und ein Glücksrad, bei dem die Kinder womöglich schon einen Tannenbaum gewinnen können.

Rechtzeitig vorm Fest

Überhaupt lohnt der Gedanke an Weihnachten. Nicht nur, weil auch eine Kettcar-Fahrt womöglich zur „Probefahrt“ für ein eigenes Fahrzeug werden kann. „Hier gilt das gleiche wie in vielen anderen Branchen auch: Die Lieferketten funktionieren nur eingeschränkt. Was verkauft ist, kommt womöglich bis zum Fest nicht wieder rein“, weiß Ulrich Kullak, Sprecher der Werbegemeinschaft, dass Kollegen quer durch alle Branchen mit Corona-Folgen zu kämpfen haben.

Impf-Angebot

Um es der Pandemie so schwer wie möglich zu machen, gibt es am „Wunderwelt“-Sonntag auch ein erneutes Impfangebot direkt in der Stadt. Wer sich bislang noch keinen Piks abgeholt hat, kann das am 7. November von 13 bis 18 Uhr nachholen. Nötig ist dazu nur ein Abstecher in das bisherige Corona-Testzentrum des DRK im ehemaligen H.W. Meyer-Verwaltungsgebäude, das an diesem Tag zum „Impfzentrum“ wird. Entsprechende Aushänge werden darauf hinweisen.

Dringende Bitte

Fast ist es die Werbegemeinschaft leid. Aber der Hinweis darauf, dass die Innenstadt am Veranstaltungsnachmittag für Autos gesperrt ist, muss immer wiederholt werden. „Beim Goldenen Oktober wurde eine Bake gleich fünfmal weggeräumt“, seufzt Reiner Stodieck.