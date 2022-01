Willkommen von ganzem Herzen

„Die Eltern müssen das Gefühl haben, dass ihre Kinder am Tag der offenen Tür sicher sind“, sagt Schulleiter Michael Kößmeier. Während vergangenes Jahr kein Tag der offenen Tür stattfand, wollte die Schule aber dieses Jahr nicht darauf verzichten. „Die Eltern sind froh, dass sie Informationen über die Schule bekommen, die Menschen und das Gebäude kennenlernen. Bisher waren die Tage der offenen Tür immer auch ein großes Schulfest. Das konnten wir dieses Jahr nicht machen. Aber alle haben Verständnis“, so der Schulleiter. Bereits im Dezember gab es den Infoabend für Eltern und zwei Schnuppertage für Eltern und Kinder. Am Samstag wurden die 96 Viertklässler auf acht Gruppen verteilt und haben mit Fünftklässler gemeinsam Unterricht erlebt. Sehr kam es allen darauf an, das Erlebnis in den Vordergrund zu stellen. So hat sich jede Gruppe ein Mitmachangebot einfallen lassen. Denn Mathematik, Biologie und Erdkunde sind genau so spannend wie die anderen Fächer. Jede Gruppe hat an vier jeweils halbstündigen Schnupperangeboten teilgenommen.

