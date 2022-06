„Willst Du das wirklich wissen?“

Bielefeld

Gregor Gysi passt auf. So wie Jahre vor dem Einmarsch in die Ukraine die von Putin in Georgien, Weißrussland und auf der Krim ausgeübte Gewalt einfach hingenommen worden sei, so werde jetzt Erdogans Vorgehen gegen die Kurden im Norden des Iraks einfach ignoriert.

Von Stephan Rechlin