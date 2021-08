Wincent Weiss zündet ein Feuerwerk

Deutscher Popstar begeistert im Palastzelt am Safariland Stukenbrock mit neuen Songs und schlägt auch ernste Töne an

Schloß Holte-Stukenbrock

Überwiegend frauenlastig war das Konzert mit Wincent Weiss, der am Dienstagabend 1000 Fans in das Palastzelt am Safariland gelockt hat. Der deutsche Sänger ist in der Konzertreihe „Vor Deiner Tür“ mit seinem neuen Album aufgetreten und hat für Euphorie gesorgt.

Von Uschi Mickley