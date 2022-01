Windkraftausbau in NRW schwächelt

Dem LEE NRW zufolge drehten sich 2021 insgesamt 83 neue Windräder in NRW mit einer Gesamtleistung von 331 Megawatt. Damit lag NRW beim Zubau im Ländervergleich an dritter Stelle. Sieben der neuen Anlagen stehen in OWL – sechs im Kreis Paderborn, eine im Kreis Höxter. Gleichzeitig wurden landesweit 34 alte Anlagen außer Betrieb genommen. Unterm Strich kamen somit 49 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 299 Megawatt (MW) hinzu. Das sei zum Vorjahr lediglich eine Steigerung um 17 MW, sagt Priggen. Insgesamt waren zum Jahreswechsel 3563 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 6339 Megawatt in NRW am Netz. Zum Vergleich: Das zum 31. Dezember abgeschaltete Kernkraftwerk Grohnde verfügte allein über eine Leistung von 1430 Megawatt.

