Windräder dürfen sich länger und lauter drehen

Blick auf Windräder am Rande der Stadt Lichtenau im Kreis Paderborn. Von den Festsetzungen zu Schattenwurf und nächtlicher Lärmbelastung sind in der Energiekrise aktuell Ausnahmen möglich, um mehr Strom mit Windkraft statt Gas zu produzieren.Blick auf Windräder am Rande der Stadt Lichtenau im Kreis Paderborn. Von den Festsetzungen zu Schattenwurf und nächtlicher Lärmbelastung sind in der Energiekrise aktuell Ausnahmen möglich, um mehr Strom mit Windkraft statt Gas zu produzieren.

Foto: Jörn Hannemann