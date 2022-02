Windräder sollen bereits Ende 2022 drehen

Ab Juni sollen dann die Fundamente gegossen werden und von August an erfolgt der eigentliche Aufbau der Windkraftanlagen. Darüber hat jetzt Bürgermeister Carsten Torke den Stadtrat Steinheim informiert. Ende dieses Jahres soll bereits der komplette Windpark errichtet sein.

Das Unternehmen EnBW (gilt als drittgrößter deutscher Energieversorger) hatte im vergangenen Jahr „grünes Licht“ für sein Millionenprojekt erhalten. Dabei soll ein Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung eingehalten werden. Es würden sogar deutlich mehr sein – bis zu 1600 Meter.

Fünf Anlagen der Marke Vestas (Typ V-150) werden dort auf zwei Flächen zwischen Steinheim, Vinsebeck und Ottenhausen entlang der Landstraße 827 errichtet. Die modernen Anlagen haben jeweils eine Nabenhöhe von 166 Metern, eine Gesamthöhe von 241 Metern und eine Leistung von je 4,2 Megawatt. Der Standort des Windparks liegt auf einem derzeit landwirtschaftlich genutzten Gelände westlich der Stadt Steinheim, östlich von Vinsebeck und südlich von Ottenhausen. Die Fläche ist zweigeteilt durch die Landstraße, so dass zwei Anlagen nördlich und drei südlich der L 827 liegen.

In Steinheim will EnBW, so wie schon an anderen Standorten, das Projekt vom Bau über Reparatur- und Inspektionsarbeiten bis zur Abschreibung betreuen. Dazu sagte Projektleiter Christopher Sonntag: „Wir planen hier ein Engagement von mindest 20 bis 25 Jahren.“ Das Unternehmen EnBW (Arbeitgeber von rund 25.000 Mitarbeitern) versorgt etwa 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Wasser – und hat (Stand Ende 2021) einen Jahresumsatz von knapp 20 Milliarden Euro. Von dem „grünen Strom“ soll auch Steinheim profitieren. Im Rahmen einer freiwilligen Zahlung, die die EnBW Ende 2021 zusicherte (wir berichteten), fließen 0,2 Cent pro Kilowattstunde eingespeister Strommenge an die von einer Windenergieanlage „betroffenen“ Gemeinden. Das gilt für einen Umkreis von 2,5 Kilometern.

95 Prozent dieser Fläche liegt demnach in der Gemeinde Steinheim, die weiteren fünf Prozent in Horn-Bad Meinberg. Bei einer Jahresleistung der fünf Anlagen von 50 Millionen Kilowattstunden könnte das ein Plus bis zu 100.000 Euro jährlich für die Stadtkasse bedeuten.