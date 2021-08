Winkelmann weist Vorwürfe zurück

Die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Bianca Winkelmann hat auf den offenen Brief ihres Preußisch Oldendorfer Parteifreundes Jakob Giesbrecht geantwortet, in dem er die Corona-Regeln für die Schulen scharf angegriffen hatte.

Winkelmann schreibt in ihrem offenen Antwortbrief, sie habe in Gesprächen, die sie mit Giesbrecht in den vergangenen Tagen geführt habe, ihre Sicht der Dinge bereits ausführlich geschildert: „Dass die Familien und vor allem die Kinder und Jugendlichen in dieser Pandemie die Leidtragenden sind, ist unbestritten. Und es war Armin Laschet, der schon Ostern 2020 zu Beginn der Pandemie vor einem Dauerlockdown gewarnt und an die Folgen für Kinder erinnert hat.“