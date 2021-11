Winterzauber trotzt der Pandemie

Rheder

„Alle Jahre wieder“ ist ein bekanntes Weihnachtslied – und hat seine Aussagekraft in der Coronazeit allerdings ein wenig eingebüßt. Viele Traditionsveranstaltungen mussten und müssen wohl auch noch ausfallen. Zumindest der Winterzauber in Rheder kann aber veranstaltet werden, wenn auch die ebenfalls in diesem Rahmen geplante Weihnachtsparty abgesagt werden musste.

Von Meike Oblau