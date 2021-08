„Wir brauchen wieder mehr Wertschätzung“

Acht Jugendliche aus den Kreisen Höxter und Holzminden haben in diesem Jahr eine Friseurausbildung begonnen. Nur acht. Für Friseurmeisterin Nadine Richter, die mit ihrem Mann Carsten die Haarbude in Dalhausen betreibt und Lehrlingswartin bei der Innung ist, ist die Zahl alarmierend.

Fünf Mitarbeiterinnen beschäftigen die beiden in Dalhausen, drei weitere in einem zweiten Salon in Volkmarsen. Zwei Auszubildende lernen in Dalhausen ihren Traumberuf. „Dieses Jahr hatten wir nur eine einzige Anfrage“, sagt Carsten Richter.