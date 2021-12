„Wir danken Gott und allen Helfern“

Die in Holz geschnitzten Psalmen, die im Haus der Familie Steger in Spenge über den Türen hängen, sind keine Dekoration. Sie sind Ausdruck eines Gott zugewandten Lebens, aus dem die Eltern und die sechs Kinder Zuversicht, Halt und Freude schöpfen. Und so ist es nicht einfach nur dahergesagt, wenn Matthias Steger erklärt: „Dass unser Sohn David noch lebt, ist ein Geschenk Gottes.“

Der vierte Advent bei Familie Steger in Spenge: Eunike, Mutter Helene, Johanna, Simeon, Nathanael, Esther und Vater Matthias sitzen im Wohnzimmer zusammen. Weihnachten wird die Familie wieder komplett sein – mit dem 15-jährigen David, der einen schweren Unfall knapp überlebt hat und am 23. Dezember nach Hause durfte.

Es ist der vierte Advent. Vier Kerzen brennen auf dem Wohnzimmertisch, um den sich Matthias Steger (43), seine Frau Helene (44) und die Kinder Eunike (11), Johanna (13), Nathanael (16), Esther (17) und Simeon (19) versammelt haben. Seit Samstag wissen sie, dass David am Heiligen Abend wieder bei ihnen sein wird. Jetzt ist er ihnen aus dem Neurologischen Rehazen­trum Friedehorst in Bremen per WhatsApp zugeschaltet. David sitzt auf seinem Bett, ist guter Laune und winkt. „Am meisten freue ich mich auf Mamas Essen“, sagt er und lacht. Erinnerungen an den Unfall, der ihn fast das Leben gekostet hatte, hat der 15-Jährige nicht. „Ich weiß noch, dass wir an dem Freitag in der Schule zwei Stunden Sport-AG hatten. Danach ist alles weg.“