„Wir dürfen Afrika nicht vergessen“

Steinheim

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Koffer gepackt. An diesem Samstag hebt das Flugzeug in Frankfurt ab, das sechs Mitglieder der Steinheimer Äthiopienhilfe wieder in das afrikanische Land bringt. Die Helfer können sich bei ihrem Aufenthalt von Samstag, 16. Oktober, bis zum Montag, 1. November, davon überzeugen, wie sich ihre Projekte entwickelt haben.

Von Heinz Wilfert