„Wir dürfen keine Feinde sein!“

22 Concarneau-Helfer erhalten den Ehrenamtspreis 2022 in Bielefeld-Senne

Die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung geht in diesem Jahr an 22 Männer und Frauen, die seit vielen Jahren, manche schon seit Jahrzehnten, ehrenamtlich dabei helfen, die Freundschaft zur französischen Partnerstadt Concarneau mit Leben zu erfüllen. „Bitte werdet nicht müde, diese immer zu fördern und aktiv daran teilzunehmen“, appellierte Bezirksbürgermeister Gerhard Haupt in seiner Ansprache.