»Wir erhoffen uns eine Sogwirkung«

Eine gute Resonanz hat der Einsatz des Impfbusses des Kreises Gütersloh am Haller Berufskolleg gehabt. Viele Schüler und junge Erwachsene ließen sich mit Aussicht auf künftig teure PCR-Tests gerne impfen.

Der Impfbus des Kreises Gütersloh macht Station am Haller Berufskolleg

»Die meisten machen das, weil sie zu faul sind, sich dauernd testen zu lassen«, so lautet die Einschätzung von drei Schülerinnen des Berufskollegs. Sie sind bereits geimpft oder haben eine Covid19-Erkrankung hinter sich. »Das will ich nicht noch mal erleben«, gibt eine aus dem Trio als Grund für ihre Impfung an. Seit kurz vor neun Uhr steht der Impfbus auf dem Schulhof des Berufskolleg und wird rege genutzt.