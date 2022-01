Treffpunkt für das 7. „Critical Mass“-Rudelradeln ist – wie hier im November – am Burgmannshof in Lübbecke.

Diese Mindestanzahl an Teilnehmenden an der – jetzt „Critical Mass“ genannten – Veranstaltung ist erforderlich, um nach der Straßenverkehrsordnung einen „geschlossenen Verband“ zu bilden. Diese Regelung ist die verkehrsrechtliche Grundlage für die Critical Masses, die in vielen Städten weltweit üblicherweise am letzten Freitag im Monat unterwegs sind.

Doch die Befürchtung war unbegründet: Trotz der bescheidenen Bedingungen trafen sich knapp 30 Personen am Burgmannshof und brachten nicht nur gute Laune mit, sondern auch Musik und viele weihnachtliche Lichterketten. „Nie war das Lübbecker Rudelradeln so auffällig und so beeindruckend wie bei dieser sechsten, bunten und erleuchteten Nachttour kurz vor dem 4. Advent“, berichtete die Initiative.

Und weil es so schön war, folgt nun die siebte Auflage unter dem Motto: „Wir fahren auch im Winter!“ Die Initiative pro Fahrrad hat einige Kritikpunkte daran, wie der Verkehr in Lübbecke gestaltet ist und bringt sich immer wieder ein. Aber beim Rudelradeln, der Lübbecker Variante der Critical Mass, steht der Spaß am kollektiven Radfahren im Vordergrund.

Wie immer geht es um 18 Uhr am Markt los, es gilt die 2G-Regel. Eingeladen sind alle Radfahrenden, egal welchen Alters und egal ob mit E-Bike, Lastenrad oder Bio-Bike. Das Mitbringen von Musik und lustiger Zusatzbeleuchtung wird ausdrücklich begrüßt, denn es hat sich für die Fahrradparty als sehr belebend erwiesen.

Und an Autofahrer und -fahrerinnen richten die Veranstalter die Bitte: „Seien Sie geduldig. Wenn man nicht überholen kann, dann sollte man es einfach lassen. Wir fahren ja nicht ewig vor Ihnen her.“ Die Bitte komme nicht von ungefähr, erklärte die Initiative pro Fahrrad. Denn die Erfahrung der vergangenen Male habe gezeigt: „Viele verhalten sich sehr rücksichtsvoll, aber bei jeder Tour fallen leider einige unangenehm durch hupen, pöbeln und teils gefährliche Überholmanöver auf.“ Und auch das will die Critical Mass deutlich machen: „Rad­fahrende sind ein ganz normaler Teil des Verkehrs und haben ein Recht darauf, die Straßen zu nutzen.“