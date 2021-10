„Wir freuen uns auf die Menschen“

Rahden

Seit Beginn des neuen Schulhalbjahres im August sind sie schon im Rahdener Land – der Kinder wegen. Zum 1. Oktober traten Lena Heucher-Baßfeld und Klaus-Hermann Heucher ihren Dienst als neue Gemeindepfarrer für die Bezirke Tonnenheide/Schmalge und Wehe in der Nachfolge von Micaela Strunk-Rohrbeck und Rainer Rohrbeck in der Kirchengemeinde Rahden an

Von Anja Schubert