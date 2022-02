„Wir freuen uns auf die Rückkehr“

Höxter

Der Wochenmarkt in Höxter ist eine feste Institution in der Höxteraner Innenstadt. Am Mittwoch und am Samstag war und ist er Treffpunkt der Höxteraner und vieler Kunden aus dem Umland. Doch die Zeiten sind nicht einfach: Wegen Corona, den Innenstadtbaustellen und dem Ausweich-Wochenmarktstandplatz außerhalb der Fußgängerzone fehlen viele Kundinnen und Kunden und damit Umsatz.

Von Michael Robrecht