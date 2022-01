„Wir-Gefühl in Vlotho hilft uns sehr“

In der Pandemie besinnen sich immer mehr Kunden auf die Anbieter vor Ort. Das stellt Jürgen Finkhäuser (Textilhaus Finkhäuser) fest. Und er lobt Vlotho-Marketing GmbH und Werbegemeinschaft: Durch ideenreiche Aktionen sei der Zusammenhalt in Vlotho gestärkt worden.

Seit zwei Jahren hat die Pandemie uns fest im Griff und bestimmt unseren Alltag. In einer Serie berichtet das WESTFALEN-BLATT darüber, wie Corona das Leben in Vlotho verändert hat und wie die Menschen damit umgehen. Heute ein Besuch bei Jürgen Funkhäuser im Textilhaus Finkhäuser. Anders als in einem Supermarkt muss erst einmal der Impfnachweis vorgelegt werden, bevor das Geschäft betreten werden darf.