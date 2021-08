„Wir graben hier ein großes Loch“

Bielefeld

Trotz einer unliebsamen Überraschung liegen die Bauarbeiten am größten Wasserspeicher der Stadt im Plan. Bis Ende September, also in zwei Monaten schon, soll der so genannte Gewässerretentionsraum an der Ems-Lutter zwischen Brackwede und Quelle vollendet sein. Rund 10.000 Kubikmeter Oberflächenwasser kann er dann bei Bedarf aufnehmen und gedrosselt an die Lutter abgeben.

Von Markus Poch