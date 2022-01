„Wir haben einfach draufgezahlt“

Was Heinz Schulte-Brochterbeck mit dem Denkmal Haus Brune vor Verkauf an die Stadt Halle alles erlebt hat

2014 hatte das Ehepaar Schulte-Brochterbeck das Haus Brune aus einer Zwangsversteigerung gekauft und ehrgeizige Pläne für eine Wiederbelebung der Gastronomie mit Festsaal entwickelt. Die Hürden erwiesen sich als zu hoch. Das Ehepaar Heinz und Dr. Gerlinde Schulte-Brochterbeck hat manche Frustrationen wegen Brand- und Denkmalschutz im Haus Brune erlebt und sich für einen Verkauf an die Stadt entschieden.Das Ehepaar Heinz und Dr. Gerlinde Schulte-Brochterbeck hat manche Frustrationen wegen Brand- und Denkmalschutz im Haus Brune erlebt und sich für einen Verkauf an die Stadt entschieden.Blick auf den Anbau von Haus Brune, aus dem der letzte Pächter wegen Corona schon 2020 ausgezogen ist.

Wenn auf ein Gebäude in Halle der Begriff „stadtbildprägend“ zutrifft, dann ist es ohne Zweifel das ehemalige Hotel-Restaurant Brune an der Bahnhofstraße. Das alte Fachwerkhaus von 1679 atmet aus allen Poren Haller Stadtgeschichte und war ein beliebter Treffpunkt von Menschen, die gutes bürgerliches Essen in gediegener Atmosphäre schätzten. Nicht nur deshalb wurde in Halle aufmerksam zur Kenntnis genommen, als der Ankauf von Haus Brune durch die Stadt politisch zum Thema wurde.