Herford

Das heftige Feuer in der Friedenstaler Kleingartenkolonie gibt weiter Rätsel auf. Weshalb stand die Parzelle hinter dem Ludwig-Jahn-Stadion mitten in der Nacht in Vollbrand? „Da hat sicher jemand nachgeholfen. Wir haben jetzt Angst um unsere Hütten“, sagt am Montagmorgen eine Nachbarin beim Blick auf die verkohlten Überreste.

Von Moritz Winde