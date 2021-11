„Wir haben Stille und die Herzlichkeit genossen“

Was für viele ein Traum ist: Mit dem Motorrad durch Marokko zu reisen, einzutauchen in die Kultur des nordafrikanischen Landes. Petra und Holger Focken-Kremer haben ihn sich erfüllt und berichteten davon jetzt mit eindrucksvollen Bildern – zum Auftakt der Steinhagener Kulturtage.

„Danke an alle, die hier sind, für das Interesse an meinem Land!“, freute sich auch Abdul Serhane aus Marokko, ein Freund des Ehepaares. Das begrüßte im gut gefüllten Ratssaal am Montag erwartungsvolle Besucher zum Vortrag „Faszinierendes Marokko – einmal Wüste und zurück“. Auch bekannte Gesichter, wie der ehemalige Bürgermeister Klaus Besser, ließen sich in das afrikanische Land entführen. Zuvor eröffnete Bürgermeisterin Sarah Süß die Kulturtage: „Auf diesen Vortrag habe ich mich besonders gefreut!“ Auch sie bereiste Marokko bereits mit Ehemann Carsten.