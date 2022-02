„Wir hatten einen Fluchtplan vorbereitet“

Herforder Unternehmer Wolfgang Fabisch sorgt sich um seine Mitarbeiter in der Ukraine

Herford

„Wir hatten so etwas befürchtet und einen Fluchtplan vorbereitet“, sagt Wolfgang Fabisch. Der 67-jährige Geschäftsführer des Herforder Software-Unternehmens „b-next“ an der Bielefelder Straße sorgt sich um zehn Mitarbeiter, die derzeit in der Ukraine festsitzen.

Von Ralf Meistes