„Wir hatten keine Vorbereitungszeit“

Enger/Spenge

Seit Samstag können sich wieder alle Bürger kostenlos auf Corona testen lassen. „Dass das sinnvoll ist, steht außer Frage. Direkt an einem Tag am Wochenende hatten wir in Enger vier positive Tests“, sagt Jens Kosmiky von der Mühlen-Apotheke. Gleichzeitig ist er aber verärgert, dass die Apotheken mit dem erneuten Gratis-Angebot so überfallen worden sind.

Von Kathrin Weege