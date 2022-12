Harald Grefe: „Wir können nicht nur mit Freunden Handel treiben“

Bielefeld

Harald Grefe ist über Jahrzehnte die Konstante bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen gewesen. In zwei Etappen stand er insgesamt 33 Jahre in Diensten der ostwestfälischen Wirtschaft, seit 2002 als stellvertretender Hauptgeschäftsführer, Mit 65 macht er jetzt Schluss, wird er am Montag offiziell in den Ruhestand verabschiedet.