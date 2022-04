„Wir Landwirte sind Teil der Lösung“

Herford

Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft: Die Diskussion mit heimischen Landwirten am Montagabend dürfte so manchem der acht Landtagskandidaten aus den drei heimischen Wahlkreisen auf dem Podium trotz der Fülle von Wahlkampfterminen in diesen Wochen besonders in Erinnerung bleiben.

Von Bernd Bexte