„Wir meinen, dass wir hier etwas Gutes tun“

Bangen um Fördermittel, hohe Baukosten und logistische Fragen: KWG-Chef Sven Eisele zu den Neubauten an der Finkenstraße in Amshausen

Steinhagen-Amshausen

Der erste Neubau der Kreiswohnstättengenossenschaft (KWG) an der Finkenstraße in Amshausen nimmt bereits Formen an: Das Gebäude steht, die Fenster sind eingebaut, in diesen Tagen wird die Haustechnik installiert. „Es läuft sehr gut. Wir sind voll im Plan. Zum 1. Oktober wollen wir die Wohnungen an die Mieter übergeben“, sagt KWG-Chef Sven Eisele. Der erste Schritt des Großprojekts der KWG in Amshausen ist damit getan.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold