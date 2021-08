„Wir möchten etwas zurückgeben“

Als Vasilios Vlasiou die ersten Bilder aus dem Flutgebiet sieht, ist ihm sofort klar: Er will mit seinem Familienbetrieb, dem griechischen Restaurant Achilles, helfen.

Griechisches Restaurant Achilles initiiert Aktion: Spenger Lokale spenden Einnahmen an Flutopfer

Vasilios Vlasiou und seine beiden Töchter Konstantina und Ekaterini freuen sich schon, am Sonntag zu Gunsten der Flutopfer im Achilles aufzutischen.

„Jeder sollte jetzt etwas spenden. Was, das sollte jedem selber überlassen sein“, sagt der Spenger. Gemeinsam mit seinen Töchtern Ekaterini und Konstantina sowie seiner Frau Alexandra Ioannou entscheidet er: Am Sonntag, 8. August, will er alle Einnahmen des Betriebs – seien es Speisen oder Getränke – für die Flutopfer spenden. Die Karte wird für den Aktionstag verkleinert, viele Plätze sind bereits vergeben – einige aber noch zu haben.