„Wir müssen die Bürger mitnehmen“

Kreis Höxter Dr. Uli Kros, SPD, beginnt sein Statement mit einer Feststellung: „Klimaschutz wird auf dem Land passieren.“ Hier werde der Zubau von Windanlagen geschehen. „Hier wird in der Fläche zu sehen sein, dass wir etwas gegen den Klimawandel unternehmen.“ Akzeptanz werde aber nur dann zu erreichen sein, „wenn wir Anreize schaffen“ – indem Windkraftanlagen nicht reine Renditeobjekte werden, sondern Bürgerprojekte. „Wenn ein Anteil in den Orten hängen bleibt, dann steigt auch die Akzeptanz“, ist Kros überzeugt. Trotzdem werde es Bereiche geben, in denen Windkraftanlagen nicht in Frage kommen, weil Artenschutz- und Umweltschutzbelange dagegen stehen oder die Windräder das Landschaftsbild stören. „Und auch das müssen wir akzeptieren. Es wird immer ein Austarieren sein zwischen verschiedenen Belangen.“ Das gelte auch für soziale Belange.

