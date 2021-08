»Wir müssen die Kümmerer sein«

»Mit blutigen Knien und dreckigen Trikots werden wir letztlich als Sieger vom Platz gehen«, verspricht Ralph Brinkhaus in einem engagierten und kämpferischen Redebeitrag den mehr als 100 Christdemokraten im Eventcenter der OWL-Arena. Wie ein Fußballtrainer bei der etwas lauteren Kabinenansprache in der Halbzeitpause versucht er, die Besucher des Kreisparteitages auf die heiße Phase des Wahlkampfes einzuschwören.

Zuvor hatte bereits der Kreisvorsitzende Raphael Tigges und Halles Bürgermeister Thomas Tappe klare Worte gefunden und an die Geschlossenheit innerhalb der CDU appelliert. »Es kommt nicht darauf an, wo man sitzt, sondern wo man steht«, betont Tappe in Richtung des CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Während des Kommunalwahlkampfes habe die gesamte CDU wie eine Wand hinter ihm gestanden. Gleiches müsse nun in Bezug auf Armin Laschet gelten, Tritte von hinten in die Hacken seien nicht hinnehmbar.