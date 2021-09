„Wir müssen für das Privileg Demokratie kämpfen“

Bundestags-Direktkandidaten im Porträt: Unternehmensentwickler Nik Riesmeier aus Oerlinghausen tritt für Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis 136 an

Kreis Höxter/Schloß Holte-Stukenbrock

Natürlich hätte Nik Riesmeier die Emsquellen in Schloß Holte-Stukenbrock als Lieblingsplatz wählen können. Als Grüner ist er dafür, den benachbarten Truppenübungsplatz Senne langfristig zum Nationalpark zu erklären. Der 30-Jährige wählt aber den Tisch vor dem Rathaus in Schloß Holte-Stukenbrock, an dem die Alltagsmenschen der Künstlerin Christel Lechner sitzen.

Von Monika Schönfeld