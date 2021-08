„Wir müssen uns wohl daran gewöhnen“

Hiddenhausen

Starkregen würde in der hiesigen Region längst nicht so großen Schaden anrichten, wie in der Eifel, davon sind die Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen überzeugt. Die Gemeinde lässt aktuell eine Starkregen-Gefahrenkarte erstellen, die demnächst auf der Homepage einzusehen ist.

Von Karin Koteras-Pietsch