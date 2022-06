„Wir sind da!“-Fest in Bünde findet wieder statt

Nach Corona-Zwangspause: Kinder- und Jugendfest im Steinmeisterpark am 11. Juni

Bünde

Zweimal fiel das Event in den letzten beiden Jahren coronabedingt aus: Nun soll an diesem Samstag, 11. Juni, endlich wieder das städtische „Wir sind da!“-Kinder- und Jugendfest im Steinmeisterpark stattfinden, das in der Vergangenheit stets der Auftakt zu den Ferienspielen der Elsestadt gewesen war.

Von Daniel Salmon