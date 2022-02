„Wir sind da in einem Dilemma“

Wiederholt sind Patienten aus der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie am Klinikum entwichen.

Der Innenhof der Psychiatrie am Klinikum Herford: Von hier waren Patienten über den Zaun geklettert und geflohen. Derzeit sind hier nur fest am Boden verschraubte Möbel nutzbar.

Nach dem gravierenden Fall vom 26. Januar – ein per Gerichtsbeschluss Eingewiesener (40) stach nach seiner Flucht in Enger einen 52-jährigen Mann mit einem Küchenmesser nieder – ist das Thema erneut in die Diskussion gerückt. Jetzt hat sich erstmals auch die Klinik-Leitung geäußert.