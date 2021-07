„Wir sind echte Glückspilze“

Die Kita „Glückpilz“ in Frohnhausen besteht seit 30 Jahren. Dies wurde natürlich gefeiert.

Kita in Frohnhausen besteht seit 30 Jahren

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Deutschen Kita Preis 2020 in der Kategorie „Kita des Jahres“ hatten die „Glückspilze“ aus Frohnhausen einen weiteren Grund zum Feiern. Im vergangenen Jahr hatte sich das Team- um den Deutschen Kita-Preis beworben und landete unter den letzten zehn Finalisten in der Kategorie „Kita des Jahres“.