„Wir sind froh, dass wieder etwas los ist!“

Werther

Kleine Verkaufsstände mit handgearbeiteten Dingen, Show-Acts auf der Bühne und Mitmach-Aktionen für große und kleine Besucher. Dazu das gute Gefühl, einfach mal raus zu kommen, etwas zu erleben und alte Bekannte wieder zu treffen: Was auch die Wertheraner für so lange Zeit missen mussten, konnte dank der 3G-Regel und einem erfolgreichen Hygienekonzept am Sonntag endlich wieder stattfinden – und wie: Rund um das Haus Werther, am Böckstiegel-Museum und auf der Mühlenwiese war beim Familientag „Sonnenblumen in Werther“ jede Menge los.

Von Malte Krammenschneider