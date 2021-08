Anton Hofreiter von den Grünen wirbt in Paderborn vehement für die Energiewende

Paderborn

Wie erwartet hat Anton Hofreiter am Mittwochabend bei seinem Wahlkampfauftritt vor dem Paderborner Rathaus ein flammendes Plädoyer für den Klimaschutz gehalten. „Der Planet ist nicht in Lebensgefahr, der hat schon Schlimmeres als uns überstanden – wir sind in Lebensgefahr“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag vor etwa 60 Zuhörern.

Von Dietmar Kemper