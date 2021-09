Wir suchen die schönsten Sonnenblumenfotos – wie dieses Prachtexemplar in Benhausen

Sonnenblumen versetzen jeden Betrachter in sommerlich gute Laune, gerade jetzt, wenn sich im Spätsommer ihre leuchtenden Blüten zeigen. Ein außergewöhnliches Exemplar steht im Garten von Anton und Anita Kleinn in Benhausen.

Gepflanzt haben sie die Blume nicht. Der Samen muss durch Zufall durch Vögel ins Beet gelangt sein. Die Besonderheit ist die Vielzahl der Blütenköpfe, über die auch Enkeltochter Wolke (9) staunt. Anton Kleinn zählte weit über 30. Manche sind bereits vollends aufgeblüht, andere haben noch geschlossene Knospen. Alles endet an einem Stängel. Sonnenblumen hatten wir ja schon oft, aber so viele Blüten noch nie!“, freut sich das Benhauser Paar.

Haben Sie auch eine besonders große oder schöne Sonnenblume oder ist Ihnen eine tolle Makroaufnahme gelungen? Dann schicken Sie uns bis Sonntag, 12. September, ein Foto, das Sie aufgenommen haben, mit den dazugehörigen Angaben per E-Mail an online@westfaelisches-volksblatt.de. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Blumen im eigenen Garten oder am öffentlichen Straßenrand entdeckt wurden. Mit der Teilnahme erklären Sie sich bereit, Ihr Foto zur kostenlosen Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, und bestätigen, dass auch alle abgebildeten Personen damit einverstanden sind. Passend zu den schönen Wetteraussichten für die in nächsten Tagen freuen wir uns auf viele Einsendungen!