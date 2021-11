„Wir überbrücken das gemeinsam“

Lederwaren und vegane Alternativen made in Boffzen soll es mit Beginn der Brückensanierung auch in Höxter geben. Modedesignerin Adriana Schrader-Lensdorf und ihr Ehemann Andreas Schrader haben sich auf die Suche nach einem Kleinbus begeben. In diesem soll sich der Lensdorf Conceptstore in der Kreisstadt für die Kunden wiederfinden.

Foto: Jürgen Drüke