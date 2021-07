„Wir waren gerade erst eingezogen“

Bad Neuenahr/WarburgBad Neuenahr/Warburg

Sie hatten sich gerade den Traum vom eigenen Haus erfüllt – und mussten sich schon in der dritten Nacht in Sicherheit bringen. Claudia Kalin, die im Kreis Höxter unter ihrem Mädchennamen Götte bekannter sein dürfte, ist mit ihrer Familie in Bad Neuenahr-Ahrweiler Opfer des Hochwassers geworden.

Von Sylvia Rasche