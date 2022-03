„Wir werden helfen, wo wir können“

Die Finanzierung von Nachhilfe, Musikunterricht oder auch die Anschaffung von Sportzubehör für benachteiligte Kinder in Werther gehört zu den Aufgaben des Wertheraner Kinderfonds, der mit seinem Engagement einen enorm wichtigen Beitrag für das gesellschaftliche Zusammenleben leistet. Wie Geschäftsführer Gerhard Koch am Mittwochabend bei der Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Bergfrieden“ verkündet, würden aktuell 48 Familien in der Böckstiegel-Stadt unterstützt – worunter sich immer mehr Flüchtlingsfamilien befinden.

