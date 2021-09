Pflegekräfte aus der Region sind kürzlich in Minden auf die Straße gegangen – sie demonstrierten gegen die geplante Pflegekammer NRW und die damit verbundene Pflichtmitgliedschaft inklusive der jährlichen Mitgliedsbeiträge. Auch die Bünderin Petra Lömker möchte nicht einfach in eine solche Institution gesteckt werden: „Wir werden in die Pflegekammer gezwungen.“

Die Krankenschwester will das Thema stärker in die Öffentlichkeit bringen. „Sogar viele Pflegekräfte selber wissen gar nicht, was sie da wirklich erwartet. Mir ist das alles auch erst so richtig bewusst geworden, als ich Post vom Errichtungsausschuss bekommen habe und meine Daten hinterlassen sollte“, sagt die 58-Jährige, die in einem Krankenhaus arbeitet und dort auch im Betriebsrat sitzt. Bei Facebook informiert Petra Lömker zur Pflegekammer. Etliche Kommentatoren machen darauf hin ebenfalls ihrem Unmut Luft.