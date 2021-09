„Wir wissen nicht, ob wir den Taliban trauen können“

Lemgo.

Kerstin Vieregge hat vor vier Jahren in Lippe für die CDU das Direktmandat gewonnen. Das will die 45-Jährige aus Extertal-Göstrup am 26. September wiederholen. Der neue Zuschnitt des Wahlkreises Lippe I mit der SPD-Stadt Detmold macht die Aufgabe nicht leichter.

Von Andreas Schnadwinkel