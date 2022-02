„Wir wollen kein einziges Kind ablehnen“

Nach Haller Ablehnung zur Vierzügigkeit: Gemeinde will mit Bezirksregierung sprechen – Steinhagens Realschulleiter Frank Kahrau kündigt an

Steinhagen

Nach der Ablehnung einer dauerhaften Mehrklassenbildung in Steinhagen am Donnerstagabend im Haller Schulausschuss, die insbesondere die Realschule treffen wird, kündigte Steinhagens Schulamtsleiterin Gabi Schneegaß am Freitag erneut Gespräche mit der Bezirksregierung an.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold